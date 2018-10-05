Meclis Komitesi Ombudsman Raporunu Görüştü

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe başkanlığında bugün saat 11.00’de toplandı.



Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan Ombudsman raporunu görüştü ve karara bağladı.



Geriye kalan raporlar için ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan gelecek görüş ve öneriler doğrultusunda, ilgili gündem maddelerini ilerleyen toplantılarında görüşmeye devam edecek.



Komite, ayrıca gündeminde bulunan sekiz adet dilekçeyi görüşüp, karara bağladı.



Özdenefe başkanlığında toplanan komite toplantısına UBP Milletvekili Dr.Ali Pilli, UBP Milletvekili Sunat Atun, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Dr.Sıla Usar İncirli katıldı.