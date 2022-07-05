Meclis komitesi yerel yönetimler mevzuatını görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün saat 11.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, gündeminde bulunduğu üzere komitenin hazırlayacağı rapor taslağı üzerindeki görüşmelerini gerçekleştirdi. Komite, bahse konu ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplanan komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın, DP Milletvekili Serhat Akpınar, HP Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı. Komite toplantısına ayrıca YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Hasan Küçük ile CTP Milletvekilleri Fazliet Özdenefe, Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu da hazır bulundu.

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05/07/2022 14:32