Meclis komitesinde zeytin ve yüksek öğrenimle ilgili yasalar ele alındı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Komite, gündeminde bulunan “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı” ve “65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar)(Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite, ilk olarak ele aldığı Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı hakkındaki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına görüş belirtmek üzere davetli olarak, Tarım Bakanlığı, Ticaret Dairesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Gıda Mühendisleri Odası’ndan yetkililer katıldı.

Komite, KKTC Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerindeki genel görüşmesini tamamladı, Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’tan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı.

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27/10/2022 18:33