Meclis olağanüstü toplanacak

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05/04/2023

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Meclis olağanüstü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Perşembe günü olağanüstü toplanacak. Toplantının gündeminde, 03 Nisan pazartesi meclis çalışanlarının ek mesai yapmama eylemi nedeniyle görüşülmesi yarım kalan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı olacak.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Zorlu Töre milletvekillerini, yarın saat 09.00’da 2'nci Olağanüstü Birleşime davet etti.

Toplantıda, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edilecek.

 

 

05/04/2023 08:56
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TAGS: Meclis Genel Kurulu, zorlu töre, Meclis olağanüstü toplanacak
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