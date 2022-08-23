Meclis olağanüstü toplanıyor

Genel Kurul’da Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alınacak

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23/08/2022

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Meclis olağanüstü toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi yarın, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.00’da toplanacak Meclis Genel Kurulu’nda divan katibi seçimi de yapılacak.

Meclis Genel Kurulu, tatilden önceki son toplantısını 28 Haziran Salı günü yapmıştı.

23/08/2022 12:46
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TAGS: Meclis
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