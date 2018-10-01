Meclis önünde 'Kazıklı' eylem!

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Hür-iş) bağlı sendikalar, zamları protesto içim Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı. Eylemciler, Meclis önüne üzerinde “akaryakıt”, “elektrik”, “gıda” zammı ve “maaşlar eridi” yazan 4 kazık getirdi.

Eylemde sendika başkanları ve yetkilileri üyelere seslendi. Sendika başkanlarından oluşan bir heyet Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşme talebinde bulundu. Sendika başkanlarından oluşan heyetin Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşme talebine olumlu yanıt geldi. Zamları protesto etmek üzere toplanan üyeler Meclis önünden ayrılırken sendika başkanları Meclis Başkanı Uluçay ile görüşecek.