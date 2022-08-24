Meclis önündeki eylem devam ediyor...

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) ve Mağusa Türk Genel-İş’in, Meclisin olağanüstü birleşiminde görüşülen Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısının yasallaşmasına karşı Meclis önünde başlattığı eylem devam ediyor.

Eylem nedeniyle Cemal Gürses Caddesi’nde Girne Kapısının batısı ile Cumhuriyet Meclis’i önünden geçen Bedreddin Demirel Caddesi halen trafiğe kapalı durumda.

Cumhuriyet Meclis önündeki eylemde eylemciler zaman zaman giriş kapısını zorluyor. Eylemi düzenleyen sendikalar ise, verilen ara sonrası yeniden başlayan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu oturumunun sonucuna göre bir sonraki hareketini açıklayacak.

Meclis önünde iş araçlarının kornaları susmazken, emekçiler meclis önünde çöp yakıyor.

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24/08/2022 19:42