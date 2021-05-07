Meclis, Pazartesi olağanüstü toplanacak

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07/05/2021

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Meclis, Pazartesi olağanüstü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanacak.

Saat 10.00’da başlayacak 3. Olağanüstü Birleşimde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre görüşmeleri ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirecek.

Meclis Genel Kurulu, bu toplantının tamamlanmasının ardından olağan toplantısını da yapacak.

Toplantının özel gündeminde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı yer alıyor.

07/05/2021 16:27
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TAGS: Cumhuriyet Meclisi, toplantı, meclis, kktc
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