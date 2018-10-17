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Meclis pazartesi toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'dan Meclis’teki nisap sorunu ile ilgili açıklama geldi.

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17/10/2018

Meclis pazartesi toplanacak

Uluçay, “Meclisimiz, rutin toplantılarına Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen yurtdışında gerçekleşen Uluslararası toplantılarda görevlendirilen Milletvekili heyetimizin görev süresini tamamlayarak adaya dönmesi ile devam edecektir. Bu gerekçeyle Cuma gününe kadar nisap sağlanamayacağından genel Kurul Toplantıları İçtüzük gereği 24 saat sonraya ertelenecek ve Pazartesi günü olağan toplantısını gerçekleştirecektir” dedi.

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TAGS: Teberrüken Uluçay, meclis, meclis toplanamadı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, haber, kıbrıs
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