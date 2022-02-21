ads

Meclis seçim için toplanıyor

ads ads
21/02/2022

ads
ads
ads
Meclis seçim için toplanıyor

Meclis Genel Kurulu Başkanlık Divanı Seçimleri için bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel başkanlığında  saat 15.00’te toplanacak genel kurulun gündeminde, Başkanlık Divanı Seçimleri bulunuyor.

23 Ocak Pazar günü yapılan Milletvekilliği Erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’ne seçilen 50 milletvekili, 7 Şubat’ta ant içerek göreve başlamıştı.

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık etmişti.

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini yürütecek.

21/02/2022 10:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Meclis, seçim, divan
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.