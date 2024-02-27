Meclis sürüyor… “Sahte reçete” krizi sonrasında gelinen aşama konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekillerinin güncel konuşmalarıyla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, “sahte reçete” konusunda sorulan soruları yanıtladı.

Meclis Genel Kurulunda, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, “Hükümet var mı, varsa ne iş yapıyor?” konulu güncel konuşma yaptı.

Sami Özuslu, “Sahte reçete” konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na “son 6 ayda sigortalıların eczanelerden aldığı ilaç sayısını, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ne kadar ödeme yaptığını ve kaç eczacının sisteme girdiğini" sordu. Özuslu, muhaceret izni ve kimlik kartı sahtelemesi yapıldığı yönünde duyum aldıklarını aktardı.

-Gardiyanoğlu: “Geçen hafta bir günde düzenlenen reçete sayısı 808, eczanede kullanılan reçete sayısı 614”

Özuslu’ya yanıt vermek üzere söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, geçen hafta bir günde düzenlenen reçete sayısının 808, eczanede kullanılan reçete sayısının ise 614 olduğunu aktardı.

“Bakanlığın eczacıları ve sigortalıları mağdur ettiği” eleştirisini “Mahkemelerin güvenilirliğini sorgulama” olarak değerlendiren Gardiyanoğlu, polisin konuyla ilgili soruşturması ışığında davaların görüldüğünü belirtti.

Çalışma izinleriyle ilgili sahteleme olduğunu da doğrulayan Gardiyanoğlu, sistemden bunları tespit ederek, polise teslim ettiklerini kaydetti.

Gardiyanoğlu’nunu konuşması sırasında CTP Milletvekili Ceyhun Birinci’nin yerinden “Kaç reçetenin özel hekim kaç reçetenin kamu hekimi tarafından yazıldığını” sorması üzerine Gardiyanoğlu, detaylı bilgi alıp aktaracağını söyledi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun da yerinden “kaç eczacının sisteme girdiğini ve ne kadar ödeme yapıldığı” sorularını yinelemesi üzerine ise Gardiyanoğlu, 26’ya yakın eczanenin sözleşmeyi imzaladığını ve 31 Mart'a kadar bu sayının artacağını kaydetti.