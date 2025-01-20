Meclis toplanamadı… Toplantı 24 saat sonraya ertelendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ikinci denemesinde de nisabı sağlayamadı. Toplantı 24 saat sonraya ertelendi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 11.40 sıralarında yapılan ikinci toplanma girişiminde Genel Kurul yeter sayıya yine ulaşamadı.

Toplantı 24 saat sonraya ertelendi.

Genel Kurul gündeminde Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarılara ilişkin raporları bulunuyordu.

Gündemde ayrıca, Murat Kaya İnşaat Ltd.’in Zeytinlik köyündeki arazilerinin içerisinde bulunan zeytin ağacının istibdalinin onaylanmasına ilişkin karar tasarısının üçüncü görüşmesi de yer alıyordu.