Meclis Toplanamadı, Yarına Ertelendi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı nisap sağlanamadığından yarına ertelendi.
01/11/2021
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı nisap sağlanamadığından yarına ertelendi.
Cumhuriyet Meclisi, Önder Sennaroğlu başkanlığında bugün saat 10.37’de toplanmayı denedi ancak nisap sağlanamadığından toplantıya 10 dakika ara verildi.
Genel kurul, aranın ardından saat 11.10’da yeniden toplanma girişiminde bulundu. Nisabın yeniden sağlanamamasından dolayı toplantı 24 saat sonraya ertelendi.