Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bütçe görüşmelerinin tamamlandığı 24 Kasım’dan beri verilen aranın ardından bugün yeniden toplandı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.40’ta başlayan toplantıda ilk olarak Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesi ve Meclis’in bir sonraki toplantısını 27 Aralık’ta yasama öncelikli olarak yasama ve denetim şeklinde yapması kararı oylandı ve onaylandı.

Genel Kurul’da daha sonra bugünkü gündemde de yer alan “Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini Takası İadesi Değişiklik Yasa Tasarısı” ile “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin bugün yapılması da oylanarak onaylandı.

Ayrıca CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın Genel Kurul gündeminde bulunan sözlü soruları geri çektiği de Genel Kurul’un gündemine getirildi.

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09/12/2021 12:01