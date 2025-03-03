Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.45’te Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.

İlk olarak "Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ve "Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nın üçüncü görüşmelerine ilişkin tezkere onaylandı.

Kurulda ayrıca Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nin, genel kurul çalışmaları sırasında çalışmalarına devam edebilmesine yönelik öneri görüşülerek onaylandı.

Genel kurul, onaya sunuşların ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 62’nci madde tahtında söz almasıyla devam etti.

Kurulun bugünkü gündeminde, "Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sayıştay Komitesinin, Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu 1 Ekim 1991 - 30 Eylül 1997 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu bulunuyor. Meclis’te ayrıca Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesi yapılacak.