Meclis toplandı

Meclis Genel Kurulu, yasama ve denetim gündemiyle toplandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında 12.45’te toplanan genel kurul toplantısında, ilk olarak Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülecek.

Toplantıda daha sonra güncel konuşmalara geçilecek. Toplantı, sorular bölümüyle tamamlanacak.

Onaya sunuş işlemlerine de yer verilen genel kurulda, Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu, komitedeki bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı ay sonuna kadar haftada iki yerine bir kez toplanma kararı almıştı.