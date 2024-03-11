Meclis toplandı

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11/03/2024

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Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 14.15’te Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Toplantı gündeminde; Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi, Gümrük Vergileri Tarife (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sayıştay Komitesinin, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu bulunuyor.

Gündemde ayrıca, Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi var.

11/03/2024 14:20
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TAGS: haber, kıbrıs
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