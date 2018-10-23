Meclis Toplandı

Genel Kurul, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.30’da toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak Başkanlığın genel kurula sunuşlarına yer verildi.

Genel Kurul’da İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığının, komite gündeminde bulunan “İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma esasları) Yasa Tasarısı”nın Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komiteye iletilmesine ilişkin tezkeresi okunarak milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Genel Kurulun gündeminde güncel konuşmalar da var