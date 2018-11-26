Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 10.50’de Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi. Bu bölümde Sosyal Sigortalar Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Tasarıyla ilgili söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, tasarının tahsilat işlemi yapan ancak kasa tahsisatı alamayan bakanlık personelinin mağduriyetinin giderilmesi için hazırlandığını belirtti.

Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından Kamu İhale ve Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortası Değişiklik Yasa Tasarılarının Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler onaylandı.



