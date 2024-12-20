Meclis toplandı...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 12.00’de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.

Gündeminde Maliye Bakanlığı ve gelirler bütçelerinin ele alınıp, 2025 Mali Yılı Bütçesi görüşmelerinin tamamlanması bulunan genel kurul, onaya ve bilgiye sunuşlarla başladı. İlk olarak Başkanlık Divanı’nın oy birliğiyle aldığı genel kurula ara verilmesi kararı onaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Karara göre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, İsias Davası’na katılım amacıyla 23-24 Aralık ve 30-31 Aralık’taki birleşimleri ertelenerek, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı 6 Ocak 2025’te yapılacak.

Kurulda daha sonra Avrupa Parlamentosu’nda görevlendirilecek heyet üyeliğine UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile CTP Girne Milletvekili Fikri Toros; AKPA heyeti üyeliğine ise UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’ın getirilmesi onaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, hayat pahalılığının maaşlara uygulanmasında değişiklik öngören Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılan düzenlemeye paralel olarak hazırlanan Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Ekonomi, Maliye, Plan ve Bütçe Komitesi’nde ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkereyi ele almaya başladı. İlk sözü CTP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman aldı.