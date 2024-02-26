Meclis toplantısı tamamlandı

“Karantina Uygulamaları Hakkında Sayıştay Denetim Raporu” da ele alındı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel kurulun bir sonraki birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.

Genel kurul bugünkü oturumunu tamamlamadan önce Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci görüşmesini yaptı ve Pandemi Döneminde Karantina Uygulamaları Hakkında Sayıştay Denetim Raporunu ele aldı. Meclis Genel Kurulu, seçimler ve oylaması yapılacak işlerden sonra bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci görüşmesinin tamamlanması ve tasarının üçüncü ve son görüşmesi ivediliği olmadığından bir sonraki toplantıya bırakılmasının ardından söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, daha önce konu hakkında konuştuğunu anımsatarak, konuyla ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile de görüştüğünü belirtti.



Erhürman, Meclis’e gelmeden bu metinde gerekli değişikliklerin yapılması adına Türkiye yetkilileri ile gerekli görüşmelerin yapılmasını beklediğini söyledi. “Bir yasa çıktı. Çıkan yasa diyor ki, organize sanayi bölgelerinde kiralama için kriterler şunlardır… Komite kriterlere bakacak ve kiralama yapılıp yapılmayacağına karar verecek” şeklinde konuşan Erhürman, aynı yasada yabancı yatırımcı için de özel ve özellikli sanayiyle ilgili kriterler geliştirildiğini belirtti.



Burada amacın yerli sanayicinin sermayesi ve uzmanlığının yetmediği alanlarda yabancı sanayicinin yatırım yapmasının önünün açılması olduğunu kaydeden Erhürman, öte yandan bir uluslararası anlaşmayla bu konuda farklı kurallar getirildiğini ifade etti. Erhürman, uluslararası anlaşmaların yasa yerine geçtiğini belirtti.

Çıkan yasa ve imzalanan uluslararası anlaşmanın birbiriyle çelişen kriterleri olduğunu söyleyen Erhürman, yapılaması gerekenin tartışmayı sürdürmek yerine protokolü değiştirmek olduğunu kaydetti.



Beklentisinin uluslararası anlaşmanın Meclis’in gündemine gelmemesi olduğunu dile getiren Erhürman, T.C. yetkililerine KKTC’deki durumun anlatılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, bu tartışmanın gereksiz şekilde uzamasının, ilgili protokolün yürürlükte kalmasına ve ülkede “sanayinin cenazesinin kaldırılmasına” neden olacağını kaydetti.

Ülkedeki sanayicinin sermaye ve uzmanlığının yetmediği yatırımı yapacak sanayiciye kapılarının açık olduğunu söyleyen Erhürman, ülke sanayicisinin gerçek anlamda organize sanayiye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Erhürman, bu konuda gerekenin yapılmasını istedi.

-“Karantina Uygulamaları Hakkında Sayıştay Denetim Raporu” ele alındı



Meclis Genel Kurulunda daha sonra Pandemi Döneminde Karantina Uygulamaları Hakkında Sayıştay Denetim Raporu ele alındı. Sayıştay Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay, ilgili komite raporunu okumasının ardından, elde edilen bilgiler çerçevesinde bundan sonra neler yapılması gerektiğiyle ilgili tespit, görüş ve önerileri paylaştıklarını söyledi.

Pandemi hakkında geçen hafta basına çıkan bir haberi okuyan Uluçay, DSÖ’ye göre dünyanın yeni bir salgına hazır olmadığını ifade etti. DSÖ Genel Direktörü’nün CNN’de katıldığı programda yaptığı açıklamalara işaret eden Uluçay, DSÖ’nün aşı ve ilaç gibi salgınla mücadelede kullanılan araçların ve önemli bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak için pandemi anlaşması imzalanması talebinde bulunduğunu dile getirdi.

-Seçimler ve oylaması yapılacak işler



Meclis Genel Kurulu daha sonra seçimler ve oylaması yapılacak işler bölümüne geçti. “Lefkoşa Kazası Ortaköy'de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli'de Bulunan Taşınmazlar ile Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı"nın üçüncü görüşmesi yapıldı. Tasarının kısa ismi okundu ve bütünü oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.



Ardından "Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı"nın üçüncü görüşmesine geçildi ve oylandı.

Meclis Genel Kurulu daha sonra bugünkü görüşmelerini tamamladı.