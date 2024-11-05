Meclis Toplantısında Erhürman ve Amcaoğlu Arasında Tartışma

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı. Genel Kurulda konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ziya Öztürkler'in üç hukukçunun görüşüne rağmen, "Meclis iç tüzüğünde 2-3 mühür vurulmasının geçersiz olduğuna dair bir madde yok" sözlerini eleştirdi. Erhürman, "Meclis iç tüzünde uçacık, gemicik şeklinde oy kullanmamanız için de bir madde yoktur. Eğer Ziya Öztürkler’in üç mühür işi divana gitseydi, UBP’li divan üyeleri hayır oyu kullanacaktı. Çünkü hukuka aykırı bir şeye imza atmayacaklardı," dedi.

Bu sırada Olgun Amcaoğlu, Erhürman’a iç işlerine karışıldığına dair tepki gösterdi. Amcaoğlu’nun tepkisine CTP’li vekiller, "Sen önce UBP Genel Başkanlık adayından neden çekildin, onu açıkla" şeklinde karşılık verdi.