Meclis yarın toplanacak

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23/05/2021

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Meclis yarın toplanacak

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak. Saat 10.00’da başlaması beklenen Genel Kurul’da, özel gündemde, Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK), Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ve Yayın Yüksek Kurulu’nun  (YYK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları görüşülecek.

Toplantıda ayrıca “Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25'inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre ile Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” da ele alınacak.

 

23/05/2021 11:26
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TAGS: Meclis yarın toplanacak, haber, kıbrıs,
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