HABER KIBRIS

Meclis yarın toplanacak

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak. 

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17/06/2018

Meclis yarın toplanacak
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Meclis'in gündeminde; Sayıştay Komitesi’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Şubesi’nce 1 Ocak 2002-19 Ocak 2012 Tarihleri Arasında Yapılan Hastalık Sebebiyle Geçici İş Göremezlik Ödemelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu’na İlişkin Raporu, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Özkan Ertarkan, Fatma Nurettin Madi, Nazife Tavli, Birsen Yeşilçalı ve Nermin Tomgüsehan’ın Başvuruları Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporları’na ilişkin raporları bulunuyor.

Genel kurulda güncel konuşmalar da yapılacak.

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TAGS: Meclis, nisap, seçim, haber, kıbrıs
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