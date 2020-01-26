Meclis yarın toplanacak

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26/01/2020

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Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Meclis toplantısı özel gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunması (Onay) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu var.

Ayrıca, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu görüşülecek.

Meclis gündeminde bulunan Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de oylamaya sunulacak.

26/01/2020 11:49
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TAGS: Meclis yarın toplanacak, haber, kıbrıs,
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HK KIBRIS

DİNGÖR-SEN’den başsağlığı mesajı

HK KIBRIS

Din Görevlileri Sendikası, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi. Sendika Başkanı Süleyman Çakır mesajında, Elazığ- Sivrice merkezli ve Malatya, Diyarbakır gibi çevre illerde de hasara yol açan şiddetli deprem nedeniyle yaşanan can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü vurguladı. Çakır, “Bu vesile ile şahsım ve temsil ettiğim camiam adına Türk halkına geçmiş olsun dileklerimizi ve üzüntülerimizi iletir, deprem nedeniyle yaralanan kardeşlerimize acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Allah böyle felaketler göstermesin” dedi
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