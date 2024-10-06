Meclis yarın toplanacak… Başkanlık Divanı Seçimleri de gündemde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle toplanacak.

Genel Kurul, 1 Ekim Salı günü başlayan yeni yasama yılının törensel açılışının ardından ilk toplantısını yarın yapacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin milletvekillerine gönderdiği davete göre, toplantı saat 10.00’da başlayacak.

Genel Kurul’un gündeminde, Başkanlık Divanı Seçimlerinin yanı sıra “Vakıflar İdaresi 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı (Y.T.No:220/3/2024) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu” da bulunuyor.