Meclis, yaz tatili öncesi son kez toplandı

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.20’de toplandı. Bugünkü birleşimin ardından Meclis tatile girecek.

Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek son birleşimde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) grubu adına CTP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman'ın sunduğu, 21 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen Mersinlik Bölgesindeki orman yangınının çıkış nedeni veya nedenleri ile ilgili Meclis araştırması açılması önergesi de görüşülecek.

Cumhuriyet Meclis, Anayasa gereği, her yıl Ekim ayının ilk iş günü kendiliğinden toplanır ve olağan olarak Haziran ayı sonuna kadar çalışıyor. Ancak Meclis, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu veya en az on milletvekilinin istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabiliyor.

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28/06/2022 12:17