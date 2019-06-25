Meclis yaz tatiline girdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 9. Dönem 2. Yasama Yılı’nın olağan son toplantısını bugün yaparak yaz tatiline girdi.

Meclis Genel Kurulu, Anayasa’nın 81. Maddesine göre, her yıl Ekim ayının ilk iş günü kendiliğinden toplanır ve olağan olarak Haziran ayı sonuna kadar çalışır. Meclis Genel Kurulu, 1 Ekim 2019’da saat 10.00’da yeniden toplanacak.

Genel kurulda son olarak bugün YDP Milletvekili Erhan Arıklı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Milletvekili Zorlu Töre, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, DP Milletvekili Fikri Ataoğlu ve Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel söz alıp, konuştu.

ARIKLI: “TAK PERSONELİNİN CİDDİ BİR EĞİTİMDEN GEÇMESİ GEREK”

YDP Milletvekili Erhan Arıklı “Üniversitelerimiz ve TAK’ın Sorunları” başlıklı konuşmasına, “Verimsiz bir meclis dönemi geçirdik” diyen başladı.

TAK’ın sorunlarına değinmek istediğini belirten Arıklı, “TAK bizim güzide bir kuruluşumuz” dedi. Gerek KKTC’de, gerek yurt dışında bir çok basın kuruluşunun haberleri TAK’tan aldığına işaret ederek, geçmiş hükümetlerin TAK’ın sorunlarına eğilmediğini dile getiren Arıklı, parası hazır olduğu halde TAK’ın bina sorununun bile çözülmediğini söyledi.

TAK personelinin ciddi bir eğitimden geçmesi gerektiğini savunan Arıklı, TAK personelinin oldukça donanımlı olduğunu ancak bazen çeşitli spekülasyon ve ajitasyonlara maruz kalınabileceğinden, bu konularda eğitimin şart olduğunu belirtti.

Rum basınındaki haberlerin bir süzgeçten geçirilerek yayınlanması gerektiğini dile getiren Arıklı, gazetelerde yer alan bazı Rum basını haberlerinin başlıklarından örnekler verdi.

TAK aboneliği için yıllar önce 3 bin TL istendiğini ve bu rakamın pek çok yayın kuruluşu, özellikle milliyetçi gazeteler için çok yüksek olduğunu savunan Arıklı, kurumun belirli kriterlere dayanarak, bazı medya kuruşlarına ücretsiz hizmet verdiğini söyledi.

Dünyanın hiçbir yerinde devlet ajanslarının haberlerini parayla satmadığını iddia eden Arıklı, TAK’ın “silah olarak” kullanıldığını öne sürdü.

Arıklı, hangi gazetecilerin İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarının devlet bütçesinden yatırıldığına ilişkin sorusunu yineleyerek, yanıt istedi.

Yandaş medya oluşturma konusunda DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın kriterler belirleyerek çalışmalar yaptığını iddia eden Arıklı, bu konularda şeffaf olunması, bazı medya kurumlarının susturulmaya çalışılmaması gerektiğini dile getirdi.

Arıklı daha sonra üniversiteler konusuna değinerek, ciddi öğrenci kaybına neden olacak sıkıntılarla karşı karşıya kalan üniversiteler bulunduğuna işaret ederek, yeni eğitim yılına sorunlu başlanacak olmasının hükümetin en büyük sorunu olması gerektiğini söyledi.

Arıklı, ülkedeki 19 üniversitenin de akademik kriterlere uyduğunu söylemenin zor olduğunu ifade ederek, YÖDAK’ın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Arıklı, bu yıl üniversitelere çok da az öğrencinin geleceği öngörüsünde bulundu.

ÇAVUŞOĞLU: “HEP DIŞARIDAN İTHAL SEÇENEKLERLE, LOKOMOTİF SEKTÖR OLUNAMAZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, sıkıntıları aşabilmek ve ülkede alışkanlık haline gelmiş ders kayıplarını ortadan kaldırmak amacıyla çalışmak gerektiğini söyledi.

Belediyelerle işbirliği içinde sıkıntıların aşılabilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Çavuşoğlu, Mağusa Belediyesi’nin kendilerine 4 derslik yapma sözü verdiğini; Değirmenlik Belediyesi ve Girne Belediyesi’nin de derslik yapılması konusunda kendilerine yardımcı olacağını kaydetti.

İskele’de kolej açılması noktasında başlatılan sürece de değinen Çavuşoğlu, kitap ve kırtasiye ihalesine çıkıldığını; her branşda münhal çıkıp öğretmen açığını kapatmak için adım atıldığını kaydetti.

Üniversiteler konusundaki eleştirileri de yanıtlayan Çavuşoğlu, üniversitelerin normal kayıtlarında herhangi bir denklik arayışı ve denklik sorunu olmadığını, denkliğin son dönemlerde sadece yatay geçişlerde aranan bir şey olduğunu söyledi.

Hep dışarıdan ithal seçeneklerle, lokomotif sektör olunamayacağını ifade eden Çavuşoğlu, ülkede akademisyen yetiştirilmesi konusunda da çalışmalar yapılacağını belirtti.

Eğitim kültür ataşelikleri konusunun ise yeniden gözden geçirileceğini ifade eden Çavuşoğlu, eğitim kültür ataşeliklerinin bir kısmının istihdam maksatlı atandığını kaydederek, bunun gözden geçirilerek, son vereceklerini söyledi.

TÖRE: “KIBRIS CUMHURİYETİ, RUMLARIN EGEMENLİĞİNE GİREREK, KIBRISLI TÜRKLERDEN ÇALINDI”

UBP Milletvekili Zorlu Töre “Kıbrıs’ta Toprak, Nüfus ve Ekonomi” konulu konuşmasında, toprak nüfus ve ekonominin Kıbrıs konusu için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki ortaklık haklarını gasp ettiğini kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1964’te alınan kararla Rumların egemenliğine girerek, Kıbrıslı Türklerden çalındığını ifade eden Töre, Kıbrıs Türk halkının 1974’den önce ne durumda olduğunu bilmezden gelenler, KKTC’nin varlığı ve bağımsızlını kabul etmeyenler olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Rum Lideri Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın birlikte yediği sosyal yemeğe de değinen Töre, “Öküzün altında buzağı aramak doğru değil. Ama devletin makamları arasında kopukluk olması da doğru değil” dedi.

Kıbrıs Türklerinin Türkiye sayesinde var olduğunu vurgulayan Töre, nüfusun önemine değinerek, Rumların Kıbrıslı Türklere azınlık muamelesi yapmasını eleştirdi.

HAMZAOĞULLARI: “OTOBÜS ŞOFÖRLERİNİN NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN ÜCRETLERİ ÖDENMEDİ”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Meclis Kapanırken Talebe Taşımacılığı Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı” konusunda yaptığı konuşmada, meclis koltuklarının boş olmasını eleştirdi.

Otobüs şoförlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları ücretlerinin ödenmediğini ve otobüs ücretlerine zam da yapılmadığını ifade eden Hamzaoğulları, bunlar yapılmadığı için otobüslerin yenilenemediğini kaydetti.

Bu sorunların titiz bir çalışmayla çözülmesi gerektiğini söyleyen Hamzaoğulları, otobüslerle sözleşme yapılmadığını, evrakların kontrol edilmediğini ve taşınan öğrenci sayısının da belli olmadığını belirtti.

Şehir içi taşımacılığında kartlı sistem olması ve bütün otobüslerin birleştirilerek, kooperatif kurulması ve 5 sene sonra da üniversite otobüslerinin bu sistemden çıkarılması gerektiği görüşünü dile getiren Hamzaoğulları, talebe taşıyanlarla üniversitelerin rekabet etmesini eleştirdi.

ÇAVUŞOĞLU: “SORUN, BİRLİKTE ÇALIŞILARAK ÇÖZÜLECEK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, öğrenci taşımacılığının bu şekilde yapılmasının ve devletin de bu şekilde ödeme yapmasının sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, bu soruna çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Girne için geçmişte bir kooperatifleşme denemesi yapıldığını ancak başarılı olmadığını ifade ederek, İskele’de bir kooperatifleşme olabilmesi halinde herkesin daha iyi ekmek kazanabileceğine inanç belirtti.

“Devlet hiçbir zaman güçsüz değildir” diyen Çavuşoğlu, doğru iradenin ortaya koyularak, bu yıl yetişip yetişmeyeceğini bilemediğini ancak bir sonraki yıl için otobüsçülerin kangrenleşen sorununun çözülmesi için büyük çaba sarf edeceklerini vurguladı.

Ödemeler konusuna da değinen Çavuşoğlu, ödemelerin yapılması için göreve geldiği günden bu yana bir çok imza attığını kaydetti. Çavuşoğlu, sorunun birlikte çalışılarak çözüleceğini sözlerine ekledi.

ATAOĞLU: “TURİZMDE BİZİM HAZIRLADIĞIMIZ ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASINI ÜMİT EDİYORUZ”

DP Milletvekili Fikri Ataoğlu “Turizm” konulu konuşmasına başlamadan önce, mecliste dün Hüseyin Özgürgün konusunda yaşanan tartışmalardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Seyahat acentelerinin alacakları konusuna değinen Ataoğlu, bugün bu acentelere, bütçe oluşmadığı takdirde alacaklarını veremeyeceklerini söyledi.

Ataoğlu, acentelerin Haziran ayı alacaklarını alıp alamayacaklarını sordu ve sürekli atık izleme sistemi ihalesinin ne durumda olduğunu da öğrenmek istediğini kaydetti.

Mağusa’da askerden alınıp Turizm Bakanlığı’na verilen yat limanı hakkındaki kararların bir an önce alınarak, ihaleye çıkılması temennisinde bulunan Ataoğlu, Girne Antik Yat Limanı ihalesi konusunda Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan bir an önce karar çıkmasını gerektiğini söyledi.

Turizmde kendi dönemlerinde yapılan işlere de değinen Ataoğlu, kendilerinin hazırladıkları çalışmaların tamamlanabilmesini ümit ettiğini söyledi.

ÜSTEL: “GİRNE ANTİK LİMANI VE TURİZM LİMANI’NDAKİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONUSUNDA GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILMAYA BAŞLANDI”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de, turizmin, eski eserler ve müzelerle bütünleşen bir sektör olduğuna işaret ederek, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin Turizm Bakanlığı bünyesinden çıkarılarak, Dışişleri Bakanlığı bünyesine geçirilmesi kararının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yarım kalan projelerin, daha ileriye götürülerek sonlandırılması için çalışacağını ifade eden Üstel, turizm acentelerinin ödemelerinin yapılması için girişimlerin başlatıldığını, bu ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını kaydetti.

Çevre konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Üstel, sürekli atık sistemi konusundaki projenin ileriye götürülmesi konusunda çalışmaların başlatıldığını ve en erken zamanda bunun sonlandırılacağını belirtti.

Mavi kart uygulaması çalışmalarının da devam ettiğini belirten Üstel, bunun sonuçlarının en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

Katı atıkların muhafazası konusuna da değinen Üstel, bütün bunların bir yerde toplanıp, çevreye zarar vermeden imha edilmesi konusunda bir proje üzerinde çalıştıklarını ve kısa bir süre sonra projenin en azından yüzde ellisinin Temmuz ayında faaliyete sokulabilmesinin önünün açılacağını kaydetti.

Üstel, Girne Antik Limanı’nın Turizm Bakanlığı, Turizm Limanı’nın ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bulunduğunu anımsatarak, bu limanlardaki çevre kirliliği konusunda ise gerekli çalışmaların yapılmaya başladığını söyledi.

Lefke bölgesinde atıl durumda olan konakların turizme kazandırılması konusunda yapılan çalışmalara da işaret eden Üstel, Lefke’de özel ilgi turizminin geliştirilebilmesi için bir takım stratejik çalışmaların da başlatıldığını anlattı.

Konuşmalar, sözlü ve yazılı sorular ardından Meclis dokuzuncu dönem 2. yasama yılının olağan son toplantısını tamamlayarak, yaz tatiline girdi.