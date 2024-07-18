Meclis bağlantı yolu inşaatında kaza: Yük Boşaltan Kamyon Devrildi

Lefkoşa'da Meclis bağlantı yolu inşaatında çalışmalar sırasında bugün talihsiz bir kaza meydana geldi. İnşaat alanında yük boşaltan bir kamyon devrildi.

Kazanın ardından olay yerine hızla intikal eden acil yardım ekipleri, kamyonun sürücüsünün yaralandığını tespit etti. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Olayla ilgili incelemeler devam ederken, yetkililer kazanın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.