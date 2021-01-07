Meclis yine rötarlı toplandı!
07/01/2021
Cumhuriyet Genel Kurulu, açılış saati olan 10.00’da toplanmayı artık başaramıyor.
Meclis artık sürekli olarak saat 12.00 civarlarında açılıyor. Meclis bugün de 11.55’te açılmayı başarabildi. UBP-DP-YDP Azınlık Hükümet’inin sayı dezavantajı, meclisin geç açılmasına neden oluyor. HP’den istifa eden 3 milletvekilinin desteğine rağmen sayısı 27 olan ve geç kalan bir- iki milletvekili nedeniyle 26’ya ulaşmayan hükümet, meclisi zamanında açamıyor. Bugünkü oturum geç de olsa, mazeretli olan bağımsız milletvekili Mesut Genç dışında yeterli sayıyı bulan hükümet saat 11.55’te nisabı sağladı.