Meclise giren yeni yüzler olmak istiyorlar!

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne erken genel seçimde aday olacak isimlerle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Halkın Partisi’nden (HP) Serhat Kotak’ın aday, Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) de Ahmet Savaşan’ın aday adayı olacağı öğrenildi.

Serhat Kotak, HP’nin adayı

Uzun yıllar Demokrat Parti’de (DP) siyasi yaşamını sürdüren ve orada üst düzey görevler de yürüten ama kısa süre önce Halkın Partisi saflarına katılan Serhat Kotak’ın Lefkoşa’dan HP milletvekili adayı olacağı öğrenildi.

Ülkemizde birçok önemli görevlerde bulunan, merhum gazeteci ve siyasetçi, eski bakanlardan İsmet Kotak’ın oğlu olan ve siyasetle küçük yaşlardan haşır neşir olan Serhat Kotak’ın adaylığının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Kısa süre önce HP’ye katılışı “Birlikte çok daha güçlü olacağız” sloganıyla duyurulan Serhat Kotak, HP’nin “Ekonomi Komitesi”de de yer alıyor. HP tarafından servis edilen veya paylaşılan fotoğraflarda Serhat Kotak’ın parti gezilerine katıldığı da görülüyor.

Serhat Kotak, uzun süre Amerika’da yaşamış ve orada şirket de kurmuştu.

Ahmet Savaşan, UBP’den aday adayı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Ahmet Savaşan’ın, Lefkoşa’dan aday adayı olduğu öğrenildi. UBP Parti Meclisi seçimlerinde hep üst sıradan girmeyi başaran Savaşan, şansını milletvekili adaylığında de deneyerek, meclise giren yeni yüzlerden olmak istiyor.

Birçok projede çalışan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan Ahmet Savaşan, turizm alanında 23 yıllık iş tecrübesine sahip.

Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Genel Sekreterliği, Turizm Araştırma Geliştirme Merkezi Kurucu Başkanlığı, Kıbrıs Türk Hava Yolları Denetim Kurulu Üyeliği, Yakın Doğu Turizm İşletmeleri Genel Müdürlüğü, YDÜ Hastanesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Hasta Hizmetleri, Dış İlişkiler Başkanlığı ile Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanlığı gibi birçok önemli alanda görev üstlendi.

Ahmet Savaşan, Ersin Tatar Başbakanlığında kurulan 35’inci hükümette Başbakanlık Başdanışmanı sıfatıyla, Başbakanlık Covid-19 Bilim Kurulu Koordinatörlüğü de yaptı. Savaşan, UBP’de, parti meclisi üyeliği, merkez yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreter yardımcılığı görevlerini de yerine getirdi.

Ahmet Savaşan, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcısı olarak KKTC’yi uluslararası alanda temsil ediyor.

Bu habere tepkiniz:



30/11/2021 14:31