Meclisi Başkanı Sennaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı Özlem, Saygı Ve Minnetle Andı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ebediyete intikalinin 10. yıldönümünde özlem, saygı ve minnetle andı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümünde mesaj yayınladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti.

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ebediyete intikalinin 10. yıl dönümünde özlem, saygı ve minnetle anıyorum. Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine uzun yıllar önderlik etmiş, ilkeleri ve inandıklarından asla taviz vermemiş gerçek bir devlet adamı olarak, adı ve anısı Türk milletinin kalbinde ilelebet yaşayacaktır.

Sömürge idaresinde bir cemaatten devlet sahibi bir halk olmamızı sağlayan zorlu yolculuğun liderliğini ve fikir babalığını yapan, dünyadaki sesimiz ve simgemiz olan Rauf Raif Denktaş dostları kadar hasımlarının da takdir ve hayranlığını kazanmış müstesna bir kişilikti.

Yokluğunu her daim hissettiğimiz, ancak fikirleri ve emelleri ile bize ilham kaynağı olmaya devam eden Kurucu Cumhurbaşkanımızı, ülkesi ve halkı için yaptıklarından dolayı hürmetle anıyor, aziz hatırası önünde derin bir hayranlıkla eğiliyorum.”

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12/01/2022 11:08