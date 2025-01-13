Meclis Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 12.50’de Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.
YAYIN TARİHİ:
13/01/2025
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 12.50’de Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.
Toplantı gündeminde, Birleştirilmiş 2022 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı yer alıyor.
Gündemde ayrıca, Murat Kaya İnşaat Ltd.'in Zeytinlik Köyündeki Arazilerinin İçerisinde Bulunan Zeytin Ağacının İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ile Brüksel Temsilciliğinin 1991-2005 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu bulunuyor.
YAYIN TARİHİ: