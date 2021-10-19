'Meclis’in açılmasına olanak sağlayacak ortak karar üretilemedi'

Meclis Başkanı Sennaroğlu, toplanan Meclis Danışma Kurulu’nun ana maddesinin Genel Kurul’un gündemindeki yasaların değerlendirilmesi olduğunu belirterek, Meclis’in açılmasına olanak sağlayacak ortak kararın üretilemediğini bildirdi. Sennaroğlu, görüşmelerin süreceğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun demeci: “Bu sabah Danışma Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantıya, konunun tüm Milletvekillerini ilgilendirmesi nedeniyle İçtüzüğün 20. maddesinin fıkrası uyarınca grubu bulunmayan Parti Başkanlarını da toplantıya davet ettik. Danışma Kurulumuzun ana maddesi Genel Kurulun gündemindeki Tasarıların değerlendirilmesiydi. Bildiğiniz gibi, içtüzüğümüzün 91. maddesinde, Hükümetin çekilmesi halinde görüşülmesi istenen tasarı ve önerilerin tüm Bakanlar Kurulu üyeleri imzasıyla görüşülebileceği belirtilmektedir. Bu çerçevede; tüm Bakanlar Kurulu üyelerinin imzasıyla; Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçesi, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, BRTK 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Yabancılar ve Muhaceret (değişiklik) Yasa Tasarısı ve Kan ve Kan Bileşenleri Yasa Tasarısının Genel Kurulda görüşülmesinin uygunluğu tarafımıza bildirilmiştir. Konuyla ilgili toplantıda yer alan parti başkanları ve temsilcileri görüşlerini belirtmişlerdir. Temel bir uzlaşı ile yasaların görüşülmesi nezdinde Meclis’in açılmasına olanak sağlayacak ortak karar maalesef üretilememiştir. Konuyla ilgili görüşmelerimiz devam edecektir.”

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19/10/2021 13:38