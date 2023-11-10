Meclis’in arızalı araçlarına benzin alındı

Meclis’in bütçesinin görüşüldüğü komitede Meclis’e ait olan ancak kullanılmayan arızalı iki araca alınmış gibi gösterilerek binlerce liralık yakıt faturası kesildiği ortaya çıktı

Meclis bütçesinde araçlar kalemi altında Meclis'in arızalı iki aracına akaryakıt konulduğu hem muhalefet hem de hükümet milletvekili tarafından dile getirdi.

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, “Çalışmayan araçlara belirli aralıklarla benzin konuyor. Bu konu nasıl izah edilebilir? Olmayan araçlara binlerce TL’lik benzin konuldu. Bu bütçe görüşülmeye devam edilemez. Soruşturma açılması lazım…” dedi.

UBP milletvekili Hasan Küçük de, “Aracın tamirde olduğu söyleniyor, teslim alındığına dair belge var ancak eş zamanlı olarak gün aşırı bu araca akaryakıt alınıyor. Bu konuyu bu şekilde dile getirmekten utanç duyuyorum” dedi,

CTP milletvekili Devrim Barçın da “Meclis'in araçlarının nerde olduğu bilinmiyor ama benzin dökümleri bize geliyor. Bu kabul edilemez” diyerek bu konunun konuşulması gerektiğini söyledi.