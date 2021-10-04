Meclisin en yaşlı üye tarafından açılması talep ediliyor

Yasama yılı tatilinin ardından ilk oturumunu bugün yapacak Meclis Genel Kurulu henüz toplanmadı.

Cumhurbaşkanı vekalet eden Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun yokluğunda bugün saat 10.00’da bir araya geleceği açıklanan Mecliste saat 14:00 itibarıyla nisap sağlanamadı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan’ın oturumu açabileceğini ifade ederken, CTP, hükümetin nisabı sağlayamaması durumunda nisabı sağlayan taraf olmayacaklarını açıkladı.

Meclis Başkan Yardımcısı CTP milletvekili Armağan Candan ise, hükümetin, nisap sağlama işlevini yerine getiremediğini, bu nedenle Meclis’in açılamadığını belirterek, meclisin “en yaşlı üye” tarafından açılabileceğini ifade etti.

CTP Meclis Grubu’nun da bu yöndeki görüşünü Meclis Başkanlığı’na bildirdiği öğrenildi.

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04/10/2021 13:58