Meclisin gündemi “Meydan dürüm”

ads ads ads ads
06/09/2024

ads
Meclisin gündemi “Meydan dürüm”

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin “Türkiye’den gelen heyetlere pahalı yemek veriliyor”  açıklamasına Meclis Başkanı Töre “TBMM Başkanı’nı Meydan Dürüm’e mi götürecektim” yanıtını verdi.

Söz konusu tartışmanın ardından Meydan Dürüm yetkilileri Haber Kıbrıs’a konuştu “Zorlu Töre bizim müşterimizdir” ifadelerini kullandı.

İşletmelerinin temiz bir işletme olduğundan söz eden Meydan Dürüm yetkilileri “Biz birçok bürokrata hizmet veriyoruz. TBMM heyetini de rahatlıkla ağırlayabilirdik” ifadelerini kullandı.

Töre’nin açıklaması “Talihsiz” olarak değerlendiren yetkililer “Zorlu bey bizim abimizdir. Birçok gün yemeğini bizden yer. Bu piyasada bizi en iyi bilenlerdendir” dedi.

 

06/09/2024 15:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Meclisin gündemi “Meydan dürüm”
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.