Meclisin gündemi “Meydan dürüm”

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin “Türkiye’den gelen heyetlere pahalı yemek veriliyor” açıklamasına Meclis Başkanı Töre “TBMM Başkanı’nı Meydan Dürüm’e mi götürecektim” yanıtını verdi.

Söz konusu tartışmanın ardından Meydan Dürüm yetkilileri Haber Kıbrıs’a konuştu “Zorlu Töre bizim müşterimizdir” ifadelerini kullandı.

İşletmelerinin temiz bir işletme olduğundan söz eden Meydan Dürüm yetkilileri “Biz birçok bürokrata hizmet veriyoruz. TBMM heyetini de rahatlıkla ağırlayabilirdik” ifadelerini kullandı.

Töre’nin açıklaması “Talihsiz” olarak değerlendiren yetkililer “Zorlu bey bizim abimizdir. Birçok gün yemeğini bizden yer. Bu piyasada bizi en iyi bilenlerdendir” dedi.