Meclisin gündeminde TAK ve BRTK’nın 2022 bütçeleri var

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.20’de, yasama gündemiyle toplandı.

ads ads ads ads
13/12/2022

ads
ads
Meclisin gündeminde TAK ve BRTK’nın 2022 bütçeleri var

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.20’de, yasama gündemiyle toplandı.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe  başkanlığında başlayan toplantıda, sunuşların ardından özel gündemde yer alan Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülecek.

“Komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler” bölümünde ise “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi ile Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.

13/12/2022 13:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:  Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.