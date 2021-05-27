Mecliste, Adalı cinayetiyle ilgili araştırma komitesi kurulması görüşülecek

Meclis’te bugün CTP’nin Adalı cinayetiyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesi görüşülecek

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27/05/2021

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Mecliste, Adalı cinayetiyle ilgili araştırma komitesi kurulması görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün  toplanacak. Toplantıda, milletvekilleri güncel konuşmalar yapacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne bağlı tüm milletvekillerinin sunduğu “Kutlu Adalı Cinayeti ve Faillerinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi”nin ele alınacağı toplantının gündeminde, sorularla ilgili işlemler de var. 

 

 

27/05/2021 08:23
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