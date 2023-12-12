Meclis’te Başbakanlık bütçesi görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Başbakanlık bütçesi görüşülüyor.

Bugünkü Genel Kurulda ilk olarak onaya sunuşlar yapıldı.

BRTK 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Vakıflar İdaresi 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Din İşleri Dairesi 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Yayın Yüksek Kurulu 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından 1 milyar 82 milyon 8 bin 700 TL’lik Başbakanlık bütçesinin görüşülmesine başlandı.

-Şahiner

Bütçe üzerine ilk sözü alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “özellikle medyada, kamuoyunda Başbakanlık’ın eleştirilerin odağı haline geldiğini” savunarak, yanlış adımların faturasının Kıbrıs Türk halkına çıktığını kaydetti.

Kıb-Tek’te yaşananlara değinen Şahiner, kısa süre içerisinde karanlıkta kalınacağına yönelik iddialar olduğunu söyledi. Alım garantisi olmayacak dendiğini ancak eskisini aratan bir durumda olunduğunu dile getiren Şahiner, Kalecik-3 sözleşmesine dair eleştirilerde bulundu. Şahiner, Aksa’ya ödenecek kira bedeliyle kuruma yatırım yapılabileceğini dile getirdi.

“5 yıl içerisinde kablo gelmezse, Aksa sözleşmesi feshdilecek” denildiğini ifade eden Şahiner, Kalecik-3 sözleşmesiyle, 5 yıl sonra kablo gelmese de Aksa’nın aynı yöntemle fahiş fiyata fuel oil ile elektrik üretip, Kıb-Tek’e satacağını ve Kıbrıs Türk halkının bunu ödemek zorunda kalacağını söyledi.

Şahiner, sözleşmede fesih ile ilgili bir şey olmadığını kaydetti.

“Sözleşmeyle ihaleye konu olabilecek bir başlığın ilgili şirkete peşkeş de çekildiğini” iddia eden Şahiner, sözleşmeyle enerji maliyetlerinin iki katına çıkabileceğini kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise yerinden söz alarak, bir sözleşme olduğunu ancak bu endişeleri ortadan kaldıranın TC ile KKTC arasında mutabakat zaptı olduğunu belirtti.

Devlette dijitalleşmeyle ilgili çalışmaların istenilen hızda gitmediğini ifade eden Şahiner, e-devlet ile ilgili yasa geçerken, kadroların doldurulmasının önemli olduğunu söyledi. Liman İşçileri Şirketiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıkartıldığına işaret eden Şahiner, devletin başının ağrıtılacağı bir karar alındığını kaydetti.

İstatistik Kurumu’nun açıkladığı hayat pahalılığı oranlarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Şahiner, kurumun önemine dikkat çekti. Şahiner, Meclis’in yasama faaliyetlerinin etkin yapılabilmesi için Merkezi Mevzuat Dairesi’nin güçlü bir kadroya sahip olması gerektiğini de belirtti.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, Aksa ile imzalanan sözleşmeye değinerek, sözleşmede Aksa ile KKTC’nin taraf olduğunu, TC’nin taraf olmadığını belirtti.

Hazırlanan ve taraflar arasında imzalanan sözleşmede fizibilitesi yapılmayan bir şeyle ilgili “sözleşme imzalanacaktır” denilemeyeceğini kaydeden Erhürman, “Fizibilite raporu yokken enterkonnekte geliyor diyen sizsiniz” dedi. Erhürman, fizibilite olmadan bunun söylenmesinin “mevsimsiz” olduğunu söyleyerek, “Konuşabileceğiniz bir ortam yok” şeklinde konuştu.

Aksa'ya ilişkin sözleşme yazım aşamasında iken, taslak halinde gönderilmesi halinde hukukçu olarak yardımcı olmaya hazır olduğunu söylediğini dile getiren Erhürman, “İddia ediyorum bu sözleşmenin imzalandığından haberi olmayan bakanlar vardı” dedi.

Erhürman, “Derdimiz bu memleketin bundan sonrasında enerji meselesini güvence altına almak” şeklinde konuştu.

“4 sene önce yanlış dediğiniz şeyi defalarca yapıyorsunuz” eleştirisinde de bulunan Erhürman, “Meclis’te bize karşı sorumlu olan Kıb-Tek değil, Ünal Bey'dir” dedi.

“Her bir bakanlık şato… Şatolar arası şimşekler çakar” diye konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman, elektrik zam oranının 6 saat içerisinde nasıl düştüğünü de sorguladı.

Kıb-Tek’e yeni santrallerin alınmadığını, yatırım yapılmadığını dile getiren Erhürman, ihalesiz akaryakıt alımı ile ülkenin zarara uğratıldığının kabul edildiğini söyledi. Erhürman, “Bu ciddiyetsizlikten, bu halden, gına geldi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yabancılara mal satışıyla ilgili açıklamasına işaret eden Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamından "sözleşmeyle yapılan satışın önüne geçilmesi için gerekli düzenlemeler yapılıyor açıklaması gelmesinin", “sözleşmeyle satışı yapabildiğiniz kadar yapın” anlamı taşıdığını söyledi. Erhürman, “Yürüyün da korkmayındır bu” dedi.

“Niyet nedir?” diye soran CTP Genel Başkanı Erhürman, “Niyetiniz varsa getirin olağanüstü toplantı yapalım ve sözleşmeyle satışı şimdi yasaklayalım” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bir gazetedeki “Ercan’da sabotaj şüphesi” açıklamasına işaret eden Erhürman, “Her memlekette sabotaj girişimi olabilir” diyerek, Bakanlık koltuğunda oturan birinin sabotajdan bahsetmesi durumunda bunu ispatla mükellef olduğunu söyledi.

-Erhürman ile Arıklı arasında sabotaj tartışması

Erhürman, “Elektrik Kurumu’yla ilgili sabotaj olduğunu ispatlayın birinci ben peşine düşeceğim” dediğini hatırlattı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “Adamlar görüntülerle yakalandı” yanıtı üzerine, Erhürman, “Nerededir şimdi?” sorusunu sordu. Arıklı ise, “Onu size sormak lazım” dedi. Erhürman, Arıklı’nın ne demek istediğini açıklamasını istedi.

Arıklı, “Muhalefet olarak konuyu niye takip etmiyorsunuz onu soruyorum” diyerek, “Sabotaj yoktur, girişim yoktur deyip, olayların örtbas edilmesini sağlıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Erhürman ise, “Bu ülkede bakan olan biri ‘sabotaj yapan nerededir şimdi?’ diye sorduğumda, ‘sana sormak lazım’ diyor” dedi. Bunun üzerine Genel Kurul’da sesler yükseldi.

“Akıldan uzaklaştın, ağzından çıkanı kulağın duymaz… Bu kadar ciddiyetsizlik, bu kadar rezillik olamaz” diyen Erhürman, hiçbir kurumun mensubunun hatasına sahip çıkmadığını kaydetti. Erhürman, sabotaj varsa bunun karşısında olacaklarını söylediklerini belirtti. Tufan Erhürman, “Bu hükümet değil, kendi içinde bir klan” diye konuştu.

Bir gazetedeki başlığa da değinen Erhürman, 2022, 2023 yıllarındaki bütçe rakamlarını vererek, bütçedeki öngörüsüzlük üzerine eleştirilerde bulundu. “Bütçe bir öngörüdür” diyen Erhürman, bütçede yüzde bin kusur sapma olduğunu belirtti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bunların hepsinin toplamı bir ciddiyetsizliktir, kifayetsizliktir” diye konuştu.

Memleketin çok kritik bir eşikten geçtiğini dile getiren Erhürman, “3 sene sonra bu memleketi tanıyamaz hale gelebiliriz sözümde iddialıyım” dedi. Erhürman, “Bir an önce halka gidelim, halk ne derse o olur” çağrısı yaptı.