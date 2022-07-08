Meclis’te bayramlaşma

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte Cumhuriyet Meclisi personelinin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Zeliha Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda yer alan bayramlaşma merasiminde konuşan Zorlu Töre, ülkede hayat pahalılığı, ekonomik ve sosyal sıkıntıların olduğu böylesi dönemlerde, bayramların toplumsal dayanışmayı geliştiren önemli günler olduğunu vurguladı. Personelin ailesinin de bayramını en içten dilekleriyle kutlayan Töre, “Hastaları olanlarınıza şifa, matemi olanlara ve yakınlarını kaybedenlere sabır ve ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. -ÖzdenefeMeclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de Kıbrıs Türk toplumunun böylesi zor zamanlarda dayanışma ruhu ile var olabilmeyi başardığını belirterek “Belki de en çok anlayış göstermemiz ve dayanışma içerisinde olmamız gereken bir bayram yaşayacağız” dedi. Özdenefe, Meclis personelinin ağırlıklı olarak kadınlardan oluşmasından yola çıkarak “Kadınların içerisinden geçtiğimiz bu zorlu dönemlerde yaşlı bakımından çocuk bakımına hayatın birçok alanında iş yerindeki emeğinin bir o kadarını da evde harcadığını biliyoruz. O yüzden tüm arkadaşlarımın, özellikle de kadınların bayram tatillerini az dahi olsa dinlenerek geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Bu habere tepkiniz:



08/07/2022 15:36