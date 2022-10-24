Meclis'te bazı yasa tasarılarının ivedilik tezkereleri görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bazı yasa tasarılarının ivedilik tezkereleri görüşüldü.

Bilgiye sunuşlarda “65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere onaya sunuldu.

-Şahali: "Yükseköğretim, Kıbrıs Türk halkının dışarı açılan önemli bir kapısı..."

CTP Milletvekili Erkut Şahali, ülke olarak en önemli başarının yükseköğrenimde cazibe merkezi olması olduğunu ancak son yıllarda bu başarının gölgelendiğini savundu.

Kayıt kabulden sonra öğrencilerin eğitimle bağlarının kopmasının spekülasyonları beraberinde getirdiğini söyleyen Şahali, yükseköğretnimin, Kıbrıs Türk halkının dışarı açılan önemli bir kapısı olduğunu belirtti.

Şahali, yeniden bağ kurma fırsatı, af yasası olarak görmemek gereken yasanın, itibar ve prestijin sağlanması açısından da değerlendirileceği bir tasarı olması ve yasayı fırsat olarak addetmek gerektiğini kaydetti.

-Çavuşoğlu: "YÖDAK’ı kurarken amaç ettiğimiz noktada değiliz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, af ve açılım maksatıyla tasarıyı getirdiğini söyleyerek, af yasasının, istismarın sözkonusu olmadığı, öğrenci olarak ülkeye gelip, öğrenim yaşamı kesintiye uğrayanlara yönelik olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, üniversitelerin ülkenin lokomotif sektörü olduğunu söyleyerek, komitede en erken zamanda geçecek yasanın muhaceret affıyla birlikte öğrencilerin eğitim hayatlarına devam edebilmesine imkan sağlayacağını ifade etti.

"Kayıttan sonra eğitime katılmıyorlar" bakış açılarını ortadan kaldırmanın görevleri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, yakın gelecekte e-vizeyle birlikte bu tartışmaların azalacağı bir noktaya gelineceğini belirtti.

Çavuşoğlu, muhacerette de gereken hassasiyetin gösterildiğini, YÖDAK’ın sürekli tartışıldığını yine tartışmalar yaşandığını, denetim zafiyetlerini toparlaması gerektiğini söyleyerek, “YÖDAK’ı kurarken amaç ettiğimiz noktada değiliz” dedi.

Tespitleri olduğunu vc kapatılması gereken istismar eden yerleri gördüğünü söyleyen Çavuşoğlu, ciddi kararlar alınması gerebileceğini belirtti.

Tezekre, oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı”na ilişkin ivedilik tezkeresine geçildi.

-İncirli: "Kadrolarla ilgili ciddi sorun var

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Teşkilat Yasası’nın uzun süredir tartışılan kanayan bir yara olduğunu söyleyerek, kadrolarla ilgili ciddi sorun bulunduğunu belirtti.

İncirli, bu zaafın giderilmesi için yasanın hızlıca güncellenmesi gerektiğini söyleyerek, yasanın komitede ivedilikle görüşülmesine destek verdiklerini ve kadroların tamamlanmasının gerektiğini kaydetti.

-Berova: " Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Teşkilat Yasası güncelliğini yitirdi"

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Teşkilat Yasası’nın güncelliğini yitirdiğini ve yasa tasarısı görüşmelerinin komitede olduğunu söyledi.

Berova, en kısa sürede en iyi şekilde yasa tasarısının komiteden geçeceğini belirtti.

Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda daha sonra “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Değişiklik Yasa Tasarısı"na geçildi.

Şahali: “Kendinizle çelişki içindesiniz”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, değişiklik tasarısının, yasayı “Bırakın biz böyle iyiyiz” yasa tasarısı haline getirdiğini savundu.

Şahali, geçen Salı günü ilgili bakanın 2023 bütçesinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası'na uygun yapılacağını söylediğini ancak değişikliğin şu anda gündeme getirildiğini söyledi.

“Kendinizle çelişki içindesiniz” diyen Şahali, yasalara uygun tavrın ortaya konması gerektiğini, kurul bütçelerinin denetim dışı kalmasına yol açılacağını belirtti.

Şahali, devletin, kendi yaptığı yasalara uymamak için kendine ayrıcalık sağlamaması gerektiğini belirterek, eleştirilerde bulundu.

“Bu tasarı iyi niyetten yoksundur. Olumlu bakmıyoruz” diyen Şahali, kamu kaynaklarının yönetilmesinin denetlenmesine yönelik olumsuzların ortaya çıkacağını savundu.

-Şan:“Bunu yapmasak sıkıntı, kaos ortaya çıkacak”

Maliye Bakanı Alişan Şan, iki buçuk ay önce göreve devraldığını söyleyerek, aldığı kararların yasalara uygun olmasına gayret gösterdiğini belirtti.

Şan, gelinen aşamada Maliye bütçesinin harcamaları yapmada sıkıntı yaşayacağını söyledi.

Sivil Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri’nin maaş ve cari giderlerinin yerel kaynaktan ödenmediğini söyleyen Şan, Sivil Savunma Teşkilatı’nın yangın, sel ve deprem gibi durumlarda acil harcama yapmasına olanak verme adına değişikliğin hazırlandığını belirtti.

Şan, “Bunu yapmasak sıkıntı, kaos ortaya çıkacak” dedi.

-Atun: "Yasada geri adım atılmasının söz konusu değil"

UBP Milletvekili Sunat Atun söz alarak, düzenlemenin yapıldığı dönemin komite başkanı olarak yaşananlar hakkında bilgi verdi. Atun, konunun doğru zeminde tartışılması gerektiğini belirterek, yasanın KKTC devletinin mali alanda kurumsallaşmasına katkı koyacağına inanarak, öncelikli hale getirdiklerini söyledi.

Atun, yasada geri adım atılmasının söz konusu olmadığına işaret ederek, Maliye Bakanlığı’nın devlet mali planını oluşturmak için önemli adımları olduğunu kaydetti. Atun, orta vadeli planın 15 Nisana kadar resmi gazetede yayınlanması, bakanlar kurulundan geçmesi gerektiğine işaret ederek, bu yapılmadan bütçenin hazırlanamayacağını söyledi.

Atun, teknik gerekçeler nedeniyle bu noktada bulunulduğuna işaret etti.

Yapılan oylamada, tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulda daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısının ve Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısının ve Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı ve Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin ivedilik tezkereleri kabul edildi.

-Şahali: "Sık Sık Af Çıkarılmasına Gerek Kalmaması Gerek"

CTP Milletvekili Erkut Şahali, söz alarak, Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı’nı değerlendirdi ve sık sık af çıkarılmasına gerek kalmaması gerektiğini söyledi.

Şahali, nihai şekliyle ilgi görüşlerini daha sonra açıklayacaklarını kaydetti.

Genel kurulda daha sonra Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın birinci sırada görüşülmesi önerisine ilişkin tezkeresi kabul edildi.

Hukuk Siyasi İşler Dış İlişkiler Komitesi’nin oturum devam ederken çalışma yapmasına ilişkin tezkere de kabul edildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Borçların Tahsili Kuralların (Geçici)( Değişiklik) Yasası Tasarısının geri alınmasına yönelik tezkeresi ve 2022 mali bütçesi bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin tezkeresi bilgiye sunuldu.

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24/10/2022 13:50