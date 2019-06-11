Mecliste bazı yolların durumu konuşuldu

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları “İskele-Karpaz’da yapılması gereken hizmetler” başlıklı konuşma yaptı.

İskele-Karpaz’ı; İskele Merkez, Orta Karpaz, Ziyamet’ten yukarı olacak şekilde 3’e ayırmak gerektiğini dile getiren Hamzaoğulları artık Bafra’daki otellerden İskele’ye kadar olan yolun yürünmez hale geldiğini söyledi. Bu konuyla ilgili halka bilgi verilmesini isteyen Hamzaoğulları, köyleri birleştirecek yollar konusunda da gereğinin yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaleburnu’nda bir petrol istasyonu izni konusunda durumun ne olduğunu soran Hamzaoğulları, bunun yanında Yenierenköy’deki kaymakamlık binasının ikinci etabı hakkında da bilgi istedi.

Orta Karpaz bölgesinde Pamuklu köyünün dört yol kavşağında hastane yapılması konusunda gerekli adımların atılmasını isteyen Hamzaoğulları, Mehmetçik Ortaokulu’nun liseye dönüştürülmesi gerektiğini de söyledi.

Hamzaoğulları bölgedeki ambulans ihtiyacının giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

İskele Bekirpaşa Lisesi’nde şu an 900 öğrencinin eğitim gördüğünü ve okul alanının çok dar olduğunu kaydeden Hamzaoğulları, bu konuda gereğinin yapılmasını istedi.

Engelli rehabilitasyon merkezi konusunda gerekenin yapılmasını isteye Hamzaoğulları, Meclis tatili süresince hükümetin 100 günden fazla vakti olduğunu, Ekim’den itibaren Meclis kürsüsünden bu konuların takipçisi olacağını söyledi.

ATAKAN YOL ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Cevap vermek üzere kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kaleburnu köyünde benzin istasyonu konusunda, bu ve diğer petrol istasyonu izinleri konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Kaleburnu-Sipahi yolunun oto korkuluklarının yapılmaya başlandığını belirten Atakan, Temmuz’un ikinci haftası gibi bu yolu kullanıma açmayı planladıklarını kaydetti.

Yeşilköy’de menfez çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Atakan, Karpaz- İskele bölgesindeki yol çalışmalarına değindi.

Bakan Atakan, İskele çıkışından Bafra oteller bölgesine giden yolda da ara emirleri sorunlarının çözüldüğünü, bu konuda Türkiye’deki ilgili bakanla görüştüklerini, Türkiye’deki yetkililerin kısa süre içinde ülkeye geleceğini yarım kalan yol çalışmaları hakkında çalışma toplantısı gerçekleştirileceğini söyledi.