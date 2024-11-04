Mecliste bekleyiş sürüyor…

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04/11/2024

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Mecliste bekleyiş sürüyor…

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin mecliste bekleyişi sürüyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, kısa süreli olarak meclis başkanlık koltuğundan kalktı, o esnada CTP’li milletvekilleri Özdenefe’nin gelmesini bekledi.

Cumhuriyet Meclisi’nin bugün Ziya Öztürkler başkanlığında açılması beklenirken CTP grubu Fazilet Özdenefe’nin “Yasal olarak görevinde” olduğunu gerekçe göstererek meclisi açma girişiminde bulunmuştu.

Ulusal Birlik Partisi grubu ise CTP’nin “Hukuksuzluk” yaptığını gerekçe göstermiş “Meclis işgal edildi” demişti.

04/11/2024 14:33
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TAGS: haber, kıbrıs
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