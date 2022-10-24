Meclis'te belediyelerin birleştirilmesi konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine geçildi ve raporu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova okudu.

Berova, belediyeler reformuyla yola çıkan hükümetin ikisi ana gövdeyi oluşturan dört yasa tasarısını Meclise sunduğunu, birinci olan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın kabul edilerek hayata geçtiğini ancak Anayasa Mahkemesi'nce seçim tarihine yönelik 25 Aralık'ın kabul edilmesiyle değişikliğin gündeme geldiğini söyledi.

Berova: 25 Aralık'ta 18 belediyeyle seçime gidilmesi karara bağlandı

Berova, tasarının tarihsel düzenlemelerin değişikliğini yapan bir yasa tasarısı olduğunu belirterek, Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin CTP’nin Anayasa Mahkemesi’nde açtığı davada mahkemenin sonuca vardığını, 25 Aralık tarihinde yapılacak yerel seçimlerde 18 belediyeyle seçime gidilmesinin karara bağlandığını belirtti.

Berova, yasa tasarısını Genel Kurulda görüşülürken sabah saat 05.00’e kadar yaşananları hatırlattı, kararla muhalefetin Anayasaya götürdüğü her davada muhalefetin istediği sonucun çıkacağı anlamına gelmediğinin görüldüğünü kaydetti.

18 belediyeyle birlikte yeni dönem yerel yönetimin hayırlı olması dileğinde bulunan Berova, en erken zamanda yerel seçimlerden önce 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısının da geçirileceğini ve reform tasarılarının tamamlanacağı sözünü verdi.

Yeşilırmak: 18 belediye hayırlı olsun

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ana temasının seçimlerin 25 Aralık’a alınması olduğunu belirtti.

Yeşilırmak, anomali doğuracak maddelerin tasarıyla değiştirildiğini söyleyerek, 18 belediyenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

“Çıkan karar sonrası muhalefetin morali bozuk, o günlerde bizi eleştirdiniz, ithamlarda bulundunuz. Anayasaya aykırılık olmadığı kararı çıktı” diyen Yeşilırmak, Anayasa Mahkemesi kararını selamlayarak, kararının ülkenin geleceği için önemli olduğunu kaydetti.

Yerel yönetimleri güçlendirmek toplumun önünü açmak gerektiğini dile getiren Yeşilırmak, kendilerini Anayasa Mahkemesi yerine koyanların yani muhalefetin, aykırılık iddiasında bulunduğu yasa tasarısına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nde alınan karardan mutluluk duyduklarını belirtti.

Hasipoğlu: Belediyeler reformunun yapılması herkesin arzusu

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, 25 Aralık’taki yol haritasının 18 belediye olarak kesinleştiğini söyleyerek, bu yasa şekillenirken Anayasa'ya aykırı olmaması için çaba sarf ederken muhalefetin yaptığı katkıya teşekkür etti.

Hasipoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin yasa tasarısının Anayasa'ya aykırı olmadığı tespitinde bulunduğunu, Anayasa'nın ihlal edilmediğini, yeni oluşacak belediyelerin nasıl tüzel kişilik kazanacağı noktasının yasayla düzenlendiği tespitinde bulunduğunu, yerinden yönetim İlkesinde de sıkıntı olmadığının tespitinde bulunduğunu kaydetti.

Belediyeler reformunun yapılmasının herkesin arzusu olduğunu, 51/95 Belediyeler Yasası’nın da geçmesiyle reformun tamamlanacağını, yapılan çalışmaların nihayete kavuşacağını söyleyen Hasipoğlu, kararın hayırlı olmasını ve seçime katılacaklara başarı diledi. bulundu.

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24/10/2022 14:16