Meclis'te Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve komitenin birleştirilmiş tasarıya ilişkin raporunu okudu.

Daha sonra rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Toros: Bütçe açıklarını finanse etmek için devlet sürekli iç borçlanmaya yöneliyor

CTP Milletvekili Fikri Toros, ülkedeki sürdürebilir ekonomik yapı tartışmalarına aşina olunduğunu belirterek, başka bir ülkenin parası kullanıldığı için herhangi bir para politikası olmaması nedeniyle sadece maliye politikaları ile sınırlı kalındığını söyledi.

Bütçe açıklarını finanse etmek için devletin sürekli iç borçlanmaya yöneldiğini dile getiren Toros, denetim, şeffaflık ve hesap verebilirliğin potansiyelin çok gerisinde olduğunu savundu. İsrafı önlemek için mücadele etmek gerektiğini kaydeden Toros, gelirlerin artırılması ve mali disiplin elde edilebildiği kadar harcama yapılmasının, borçlanma ihtiyacının asgariye indirilmesi noktasında özel bir öneme sahip olduğunu belirtti. Mevzuat dışı bırakılan ve vergilendirilmeyen faaliyetler ve sektörler olduğunu dile getiren Toros, kendi kendine yeten ekonomik ve mali yapının bir an önce oluşması için, elektronik şans oyunları, forex kaldıraçlı sistemler ve kripto para aktivitelerinin ivedilikle yasallaştırılarak, kayıt altına alınması gerektiğini kaydetti.

Ek gelir getirici yasalar yapılmadığı için yetersizlik ve bütçe açıklarının gelecek yıl devam edeceği endişesi taşıdıklarını ifade eden Toros, gittikçe yoksullaşan dar ve sabit gelirliye gerekli olan hayat pahalılığı ödeneğinin de ayrılamayacağı endişesini belirtti. Yasanın gerektirdiği teknik altyapının hazırlanmadığını ileri süren Toros, istikrarsızlığın derinleştiğini savundu. Toros, CTP’nin bu değişikliğe oyunun olumsuz olacağını kaydetti.

Barçın: Bu tasarı "cahilce" hazırlandı

CTP milletvekili Devrim Barçın, bu tasarının “cahilce” hazırladığını, hükümetin, UBP-DP-YDP milletvekillerinin, bürokrasinin, hukukun h’sinden anlamadığını savundu.

Barçın, “Bu tasarı geçse de geçmese de 2023 bütçesine yönelik bir yasa tasarısının bu Meclis'e gelecek şekli Anayasa ve yasalara aykırı olacak. Bu yasaya uygun yasa hazırlamazsanız sorun yaşayacaksınız ve yargılanacaksınız demiştim….” dedi.

Bazı kurumların bütçelerinin, genel bütçede yer almadığını, buna gerekçe olarak da orta vadeli programın hazırlanmamasının gösterildiğini belirten Barçın, “Bunu hangi maddeye dayandırıyorsunuz? Bu akşam bize yollamayı taahhüt ettiğiniz bütçe, orta vadeli programa dayanmadan buraya gelemez” şeklinde konuştu.

Barçın, “Bu bütçe yasa tasarısı Anayasa ve yasaya aykırı hazırlanıp, buna binaen yapılacak her idari işlemde kim ki imzası vardır suç işleyecek. Yarın iktidar olduğumuzda bunun hesabını soracağız. Kimse nedir yaptığınız demesin” şeklinde konuştu.

Barçın, “Hiçbir amaca hizmet etmeyen yasa tasarısını geri çekin, komitede yeniden düzenleyin. Bu gece yarısı gelecek bütçe, bu bütçeye göre işlem yapacak yöneticiler suç işlemiş olacak. Bu suça ortak olmayacağız. Kamu görevlileri de buna ortak olmasın…” dedi.

-Şan: Muhalefet bir kaşık suda fıtyına koparmaya çalışıyor

Maliye Bakanı Alişan Şan, 41/2019’un mali şeffaflık ve hesap verebilirliğin düzenlemesi olduğunu ifade ederek, bütçeyi yapmak için önlerinde bu yasanın olduğunu, bütçeyi de 41/2019’a göre hazırladıklarını ifade etti.

Şan, “Elimizde orta vadeli mali plan yok. Yasaya göre, bu plan 2023’te hazırlanacak. Bütçeyi 41/2019’e göre hazırladık… ” dedi.

Maliye Bakanı Şan, muhalefetin bir kaşık suda fırtına koparmaya çalıştığını söyleyerek, “Hükümetimiz mali şeffaflık ve hesap verebilirlikten uzak durmayı düşünseydi bir madde ile bu yasayı erteleyebilirdi ancak tam tersine sorunları aşarak yürürlüğe girmesi, gereğinin yapılması için adım atmaya devam ediyoruz” dedi.

Barçın: Çocukça konuşmalarla ülke yönetilmez

Yeniden söz alan CTP milletvekili Devrim Barçın, Şan’ın açıklamasına işaret ederek, “Yürürlükte olan bir yasayı yasa gücünde kararnameyle ertelemekten söz ediyorsunuz… Öyle yapsaydınız, bütçeyi nereye göre hazırlayacaktınız? Çocukça konuşmalarla ülke yönetilmez” dedi.

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31/10/2022 14:07