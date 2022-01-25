Mecliste bu dönem hukukçular öne geçti

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25/01/2022

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Mecliste bu dönem hukukçular öne geçti

Meslek gruplarında yıllardır doktor egemen bir yapıda olan Cumhuriyet Meclisi’nde yeni dönemde hukukçular öne geçti.

Cumhuriyet Meclisi’nin 8 vekili, ya hukuk fakültesi mezunu, ya da hukuk üzerine master veya doktora eğitimi alıyor.

Hekimlerde bir önceki döneme göre herhangi bir değişim yaşanmadı ve meclisteki hekim sayısı 6 olarak kaldı.

Mecliste, hekimlerin yanı sıra diş doktoru, biyolog, müzik öğretmeni, müteahhit, iktisatçı, işletmeci, moleküler biyolog, uluslararası ilişkiler uzmanı ve mühendis gibi meslek grupları da yer alıyor.

Erhan Arıklı’nın yanında Talip Atalay’ın da meclise girmesiyle, meclisteki ilahiyatçı sayısı da ikiye yükseldi.

25/01/2022 10:54
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TAGS: Meclis, hukukçu, hekim
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