Mecliste bugün “Başkanlık Divanı Seçimleri” yapılacak

Meclis Genel Kurulunun bugünkü toplantısında Meclis Başkanının belirlenmesi için seçim yapılacak.

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04/01/2021
HK

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Mecliste bugün “Başkanlık Divanı Seçimleri” yapılacak

Meclis Genel Kurulunun bugünkü toplantısında Meclis Başkanının belirlenmesi için seçim yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor. Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda önce Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verilecek.

Ardından seçimler ve oylaması yapılacak işler bölümünde “Başkanlık Divanı Seçimleri” yapılacak.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, bir Meclis Başkanı, bir Meclis Başkan Yardımcısı ve yeterli sayıda Divan Katibi ile İdare Amirinden oluşuyor.

Toplantının gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları yanında, yazılı sorular ve yanıtları, sözlü sorular ve yazlı soruya dönüştürülen yazılı sorular da bulunuyor.

04/01/2021 08:42
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TAGS: meclis, divan, başkani seçim
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