Meclis’te bütçe görüşmelerinde ikinci hafta yarın başlıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine devam etmek üzere yarın toplanacak.

Meclisten verilen bilgiye göre, Genel Kurul yarın gündeminde bulunan 92 milyon 485 bin 800 TL'lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve 16 Milyar 700 Milyon 959 bin TL’lik Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ile bakanlığa bağlı Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi bütçelerini görüşecek.

Bütçe görüşmeleri 20 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

9 Aralık Pazartesi günü başlayan 136 milyar 941 milyon TL’lik 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nda şu ana kadar Başbakanlık ve bağlı kurumlar, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, PGM, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, GKK, İçişleri Bakanlığı, Ombudsman, Başsavcılık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçeleri görüşülerek kabul edildi.

Yarın görüşülecek Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin ardından, 17 Aralık Salı günü Dışişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 18 Aralık Çarşamba günü, Sayıştay, Mahkemeler, YÖDAK, Sağlık Bakanlığı; 19 Aralık Perşembe günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; 20 Aralık Cuma günü Maliye Bakanlığı ile Gelirler Bütçesinin bütünü oylanacak.