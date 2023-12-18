Meclis’te bütçe görüşmelerinde ikinci hafta....

Cumhuriyet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde ikinci haftaya girildi. Meclis Genel Kurulu saat 11.30’da Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

İlk olarak onaya sunuşlar bölümünde bazı tezkereler görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Hayat pahalılığı ödeneği hakkının sadece 2024 yılı için üç kez uygulanmasına yönelik hazırlanan; Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Polis Örgütü Kuruluş Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Öğretmenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Güvenlik Kamu Görevlileri Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Vakıflar Örgütü ve Din işleri Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesine yönelik tezkereler görüşüldü.

-Şahali: "Asgari ücret yılda üç kez güncellenmeli"

Bu sırada söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, yasa tasarılarında kullanılan “gelişen ekonomik koşullar” ifadesi ile kast edilenin kamu çalışanlarının gerileyen satın alma gücünün korunmasına ilişkin olduğunu söyleyerek, özel sektör için de alınması gereken tedbirler olduğunu belirtti. Şahali, asgari ücretin yılda üç kez güncellenmesinin bu yönde atılması gereken bir adım olduğunu, senkronizasyon sağlanması gerektiğini kaydetti.

Şahali, koşulların geçici olmadığını, farklı tedbirlere de ihtiyaç olduğunu, fiyatların artmasına engel teşkil edecek adımların da atılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti. Şahali, yapay fiyatlandırmaya yönelik de tedbirler alınması gerektiğini dile getirerek, CTP’nin tezkerelere onay verdiğini kaydetti.

-Berova: "Yapay fiyat artışına yönelik de önlemleri almakla yükümlüyüz"

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2021 yılından itibaren dünyanın ve KKTC’nin ekonomik ve mali anlamda sıkıntılar yaşandığını, bu durumun tüm dünyayı etkilediğini söyleyerek, 2024 yılının toparlanma yılı olması temennisini dile getirdi.

Berova, kamu ve özel sektör çalışanlarının hayat pahalılığından etkilenmemesi yapılan bu düzenlemenin yeterli olmadığını, yapay fiyat artışına yönelik de önlemleri almakla yükümlü olduklarını belirtti.

Kamu mali bilişim altyapısına yönelik çalışma yapıldığını söyleyen Berova, e-fatura ve takip yollarıyla birlikte yapay fiyatlandırma konusunda ciddi gözlem içinde olup izin vermeyeceklerini kaydetti.

Tezkerelerin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından bütçe görüşmelerine geçildi.

Bu sırada Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesine yönelik tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

-KHK bütçesi onaylandı

Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde ilk olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesinin ele alındı. Bütçenin kabul edilmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.

-Bugünkü gündem

Meclis’in bugünkü gündeminde 54 milyon 481 bin 600 TL Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, 3 milyar 189 milyon 869 bin 600 TL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 588 milyon 99 bin 400 TL Dışişleri Bakanlığı ve 91 milyon 793 bin TL'lik Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) bütçeleri bulunuyor.